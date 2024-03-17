Радостную новость жителю Русско-Полянского района Владимиру Гамазову и его супруге сообщил сын.

Радостную новость жителю Русско-Полянского района Владимиру Гамазову и его супруге сообщил сын.

Обладателем одного миллиона рублей в рамках социальной акции «Выбирай Россию» стал житель Русско-Полянского района Владимир Гамазов. В эфире 12 канала он рассказал о том, как узнал о выигрыше.

– Я перед сменой отдыхал дома. Позвонил сын. Сказал жене: «По-моему, дед выиграл миллион». Она не поверила. Потом еще раз пересмотрели. Снова позвонил сын и сказал: «Дед выиграл миллион, мама», – говорит новоиспеченный миллионер.

Сельчанин сильно переживал, но затем ему позвонили организаторы акции и подтвердили слова сына. Мужчина уже знает, на что потратит выигрыш.

– Миллион я потрачу на лечение супруги. Остальное все пойдет в хату на ремонт, – сообщил Владимир Гамазов.

Напомним, что сегодня у жителей региона есть шанс стать обладателями трех машин, трех квартир и трех призов по миллиону рублей.