Жители Нефтяников жалуются на то, что некие мужчины не только спят в теплой остановке, но и картонными коробками закрыли окна, чтоб их не видели посторонние.

Жители Нефтяников жалуются на то, что некие мужчины не только спят в теплой остановке, но и картонными коробками закрыли окна, чтоб их не видели посторонние.

Остановка «Площадь Лицкевича» в сторону нефтезавода стала пристанищем для бомжей и пьяных мужчин. Об этом написал один из жителей Нефтяников в паблике «Омсконлайн».

В сообщении говорится, что бомжи не только спят там, но и картонными коробами закрыли окно, чтобы их видело как можно меньше людей. Также местные жители жалуются на грязь и кучи мусора, которые перекидывают с одного места в другое.

– На данный момент остановку вообще закрыли! Это так у нас решаются проблемы? – недоумевает анонимный автор.

Стоит сказать, что до недавнего времени бомжи жили в пустых квартирах аварийного дома на 50 лет Профсоюзов, 81, который находится неподалеку. Но сейчас дом огородили. Возможно, кто-то из асоциальных элементов переехал оттуда в теплую остановку.