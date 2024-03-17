Сегодня, 17 марта, последний день социальной акции «Выбирай Россию». Омичи могут выиграть ценные призы, в том числе машины и квартиры.

Сегодня, 17 марта, последний день социальной акции «Выбирай Россию». Омичи могут выиграть ценные призы, в том числе машины и квартиры.

В 12:00 в эфире 12 канала состоялся очередной розыгрыш в рамках акции «Выбирай Россию». Объявлены номера купонов счастливчиков, которые получат по 100 000 рублей.

Если ваш купон оказался среди победных, не теряйте время! Приходите в здание, где располагается избирательный участок, к представителю организатора, у которого вы регистрировали ваш купон ранее. Там вам будет предоставлена информация о дальнейших действиях.

Не пропустите следующий прямой эфир, который состоится на 12 канале в 15:30. Если вы не смогли посмотреть трансляцию, не расстраивайтесь! Заходите на сайт акции «Выбирай Россию» (vibirayrussia.ru) и сверяйте номер своего купона.

Присоединяйтесь к тем, кто уже стал победителем, и не упустите свой шанс выиграть крутые призы! Сегодня вечером в эфире 12 канала будут разыграны 3 автомобиля, 3 квартиры и 3 миллиона рублей.

Для информации:

Акция проводится в рамках социального проекта «РОССИЯ – МОЯ СТРАНА». Период проведения акции с 22.01.2024 по 19.04.2024 регулируется ст. 1055 ГК РФ. Количество призов ограничено. Определение победителей осуществляется 15–17 марта 2024 г. Организатором акции является Омский фонд РСП. Подробная информация на сайте организаторов акции, а также на сайте 12 канала.

Если у вас остались вопросы, звоните по номеру обратной связи организатора 8 (901) 262-96-27.