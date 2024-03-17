У омичей остается немного времени, чтобы принять участие в финальном розыгрыше и получить крутые призы. Акция завершается сегодня.

У омичей остается немного времени, чтобы принять участие в финальном розыгрыше и получить крутые призы. Акция завершается сегодня.

Сегодня последний день социальной акции «Выбирай Россию», которая проходит в Омской области с 15 по 17 марта. У всех жителей региона по-прежнему есть возможность принять участие в финальном розыгрыше и получить шанс выиграть невероятные призы.

В 21:00 в прямом эфире 12 канала состоится самый важный розыгрыш акции – будут объявлены обладатели трех автомобилей, трех квартир и трех миллионов рублей. Это последний шанс стать обладателем крутых подарков!

Для того чтобы стать участником акции, необходимо поспешить и явиться в здание, где располагается избирательный участок. Там вы сможете обратиться к представителю организатора и получить специальный купон.

Поспешите, ведь это последний день социальной акции «Выбирай Россию».

Для информации:

Акция проводится в рамках социального проекта «РОССИЯ – МОЯ СТРАНА». Период проведения акции с 22.01.2024 по 19.04.2024 регулируется ст. 1055 ГК РФ. Количество призов ограничено. Определение победителей осуществляется 15–17 марта 2024 г. Организатором акции является Омский фонд РСП. Подробная информация на сайте организаторов акции, а также на сайте 12 канала.

Если у вас остались вопросы, звоните по номеру обратной связи организатора 8 (901) 262-96-27.