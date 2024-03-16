Игроки омской команды заявили, что анализировать причины неудачного матча будут завтра.

Игроки омской команды заявили, что анализировать причины неудачного матча будут завтра.

Поражение от «Локомотива» в первом матче четвертьфинальной серии и изнурительная игра, длившаяся более 90 минут, не выбили игроков «Авангарда» из колеи. В микст-зоне они всем своим видом показывали, что полны сил.

- Хороший матч. Встречались два сильных соперника. Интересный хоккей, - говорит нападающий Томаш Юрчо. - Где-то, может быть, больше действовали от обороны. Не было изобилия голов. Но они сумели забросить нам больше, чем мы. И за счет этого победили. Нужно отметить, что они очень здорово действуют в обороне. Играют очень ответственно. Нам нужно понять, как доставлять шайбу до ворот. Против них не так-то просто создавать моменты и забивать голы.

Словацкий нападающий заявил, что любой матч может перейти в овертайм, особенно когда встречаются две хорошие команды.

- Не стоит ожидать того, что счет будет 6:0 или что-то подобное. Когда играют два сильных соперника, любой матч может перейти в овертайм, - заявил Юрчо.

Также форвард сообщил, что после матча будет разбор с просмотром видео, чтобы найти возможность во втором матче создать как можно больше моментов. Еще один нападающий Иван Николишин также отметил, что завтра будет разбор ошибок и анализ того, что случилось.

- Хорошая игра. Пять периодов. Жаль, что не выиграли. Но это только первый матч, - говорит Николишин. - Первый отрезок был за нами. Считаю, что вышли заряженными. В третьем периоде они перехватили инициативу. Но в овертайме мы собрались и отодвинули игру от своих ворот. Во втором овертайме и они устали, и мы устали. Они удачно забили, готовимся к следующей игре.

Также Иван Николишин признался, что в его карьере были такие матчи с двумя овертаймами, поэтому сегодня для него не случилось чего-то необычного.