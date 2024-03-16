Вечерние победители были объявлены в прямом эфире «12 канала». Завтра – последний день проведения акции.

Вечерние победители были объявлены в прямом эфире 12 канала. Завтра – последний день проведения акции.

Сегодня в 21:00 в прямом эфире «12 канала» состоялся очередной розыгрыш в рамках социальной акции «Выбирай Россию». Вечером проходит не только определение счастливчиков, выигравших по 100 тыс. рублей, но и тех, кому достались суперпризы – квартира, автомобиль и миллион рублей.

Как сообщили организаторы акции, обладателем квартиры в новостройке стал житель Называевского района, миллион рублей выиграл представитель Русско-Полянского района, а новая машина досталась омичу из Октябрьского округа.

Если ваш купон оказался среди победителей, приглашаем вас завтра посетить здание, где располагается избирательный участок, и обратиться к представителю организатора, у которого вы регистрировали ваш купон ранее. Там вам будет предоставлена подробная информация о вашем выигрыше и дальнейших действиях.

Не пропустите следующий розыгрыш, который состоится в прямом эфире «12 канала» уже завтра в 12:00. Напоминаем, что завтра, 17 марта, – последний день социальной акции.

Чтобы поучаствовать, нужно:

- посетить здание, где располагается избирательный участок

- подойти к представителю организатора и получить купон

- заполнить купон

- зарегистрировать купон у представителя организатора

- прийти домой, включить прямой эфир «12 канала» в указанное время

Если вы не смогли посмотреть трансляцию, не волнуйтесь! Заходите на сайт акции «Выбирай Россию» (https://vibirayrussia.ru/) и сверяйте номер своего купона.

Для информации:

Акция проводится в рамках социального проекта «РОССИЯ – МОЯ СТРАНА». Период проведения акции с 22.01.2024 г. по 19.04.2024 г. регулируется ст. 1055 ГК РФ. Количество призов ограничено. Определение победителей осуществляется 15–17 марта 2024 г. Организатором акции является Омский фонд РСП. Подробная информация на сайте организаторов акции, а также на сайте «12 канала».

Если у вас остались вопросы, звоните по номеру обратной связи организатора: 8 (901) 262-96-27.