Главный тренер «Локомотива» с теплотой вспоминает о городе, где сначала играл за «Авангард», а потом тренировал омскую команду.

Главный тренер ХК «Локомотив» с теплотой вспоминает о городе, где сначала играл за «Авангард», а потом тренировал вомскую команду.

Главный тренер ярославского «Локомотива» Игорь Никитин на послематчевой пресс-конференции после победы над «Авангардом» был лаконичен. Зато он сказал несколько теплых слов об Омске.

На протяжении 9 лет, с 1997 по 2006 год, Никитин играл в омском клубе, а потом в течение 3 лет, с 2008 по 2011 год, работал в тренерском штабе в разных качествах – от помощника до главного тренера. В нынешний плей-офф он вернулся в Омск в качестве «рулевого» команды соперника.

– Я очень благодарен Омску. Здесь очень важная часть моей карьеры. Мне дали возможность стать тренером. Я отношусь к Омску с теплотой и благодарностью. Поэтому мне вдвойне приятно здесь находиться, – подчеркнул наставник «Локомотива».

Отметим, что Игорь Никитин провел за «Авангард» 389 игр, забросил 8 шайб, сделал 33 передачи, набрал 399 минут штрафа. Хоккейный клуб «Локомотив» он возглавляет с 2021 года.