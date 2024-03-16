Победительницы социальной акции, ставшие обладателями автомобиля и миллиона рублей, получили призы из рук губернатора. Женщины приятно шокированы.
Сегодня, 16 марта, в эфире 12-го канала губернатор Виталий Хоценко поздравил обладателей главных призов первого дня социальной акции «Выбирай Россию». В своем телеграм-канале он назвал фамилии победителей.
Так, миллион рублей выиграла Жанна Шумилова из Омска.
– Безумно приятно, утро началось с радости. Да и погода хорошая началась! – сказала победительница.
Автомобиль достался жительнице села Надеждино Омского района Ирине Деминой.
– Осознала, что выиграла автомобиль, не сразу. Понимание пришло только сейчас, – поделилась Ирина Демина.
А хозяйкой квартиры стала Людмила Плахина из села Талбакуль Колосовского района. Победительница обещала приехать на вручение позже.