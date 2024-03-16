Второй день социальной акции оказался счастливым для более чем 40 жителей региона. Они выиграли по 100 тысяч рублей.

Второй день социальной акции оказался счастливым для более чем 40 жителей региона. Они выиграли по 100 тысяч рублей.

Сегодня, 16 марта, в 12:00 в эфире 12 канала состоялся четвертый розыгрыш в рамках акции «Выбирай Россию». Объявлены номера купонов счастливчиков, которые получат по 100 000 рублей.

Если ваш купон оказался среди победных, не теряйте время! Приходите в здание, где располагается избирательный участок, к представителю организатора, у которого вы регистрировали ваш купон ранее. Там вам будет предоставлена информация о дальнейших действиях.

Не пропустите следующий прямой эфир, который состоится на 12 канале в 15:30. Если вы не смогли посмотреть трансляцию, не расстраивайтесь! Заходите на сайт акции «Выбирай Россию» (vibirayrussia.ru) и сверяйте номер своего купона.

Присоединяйтесь к тем, кто уже стал победителем, и не упустите свой шанс выиграть крутые призы!

Для информации:

Акция проводится в рамках социального проекта "РОССИЯ – МОЯ СТРАНА". "Период проведения акции с 22.01.2024 г по 19.04.2024 г. регулируется ст. 1055 ГК РФ. Количество призов ограничено. Определение победителей осуществляется 15-17 марта 2024 г. Организатором акции является Омский фонд РСП". Подробная информация на сайте организаторов акции, а также на сайте 12 канала.

Если у вас остались вопросы, звоните по номеру обратной связи организатора: 8 (901) 262-96-27.