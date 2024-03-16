Омск-Информ
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·Общество

Полицейские разыскивают Виктора Бондаренко, потерявшегося еще 10 февраля. С этого времени он перестал выходить на связь с родственниками.

Омские полицейские устанавливают местонахождение Виктора Бондаренко. 10 февраля он ушел из медицинского учреждения в Ленинском округе Омска. И после этого перестал выходить на связь с родственниками. Мужчина, предположительно, был одет в черную вязаную шапку, короткую темную зимнюю куртку, черные спортивные брюки, темные ботинки. Нуждается в медицинской помощи. Всех, кто располагает какой-либо информацией, просят позвонить по телефонам: 79-25-02, 8-904-325-63-04, 102.

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·Общество

Полицейские разыскивают Виктора Бондаренко, потерявшегося еще 10 февраля. С этого времени он перестал выходить на связь с родственниками.

Омские полицейские устанавливают местонахождение Виктора Бондаренко. 10 февраля он ушел из медицинского учреждения в Ленинском округе Омска. И после этого перестал выходить на связь с родственниками. Мужчина, предположительно, был одет в черную вязаную шапку, короткую темную зимнюю куртку, черные спортивные брюки, темные ботинки. Нуждается в медицинской помощи. Всех, кто располагает какой-либо информацией, просят позвонить по телефонам: 79-25-02, 8-904-325-63-04, 102.

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