Омск-Информ
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·Культура/Афиша

Любимому многими поколениями зрителей артисту было 89 лет. Он умер сегодня вечером в больнице.

В Москве на 90-м году жизни скончался народный артист РФ Александр Ширвиндт, сообщает ТАСС со ссылкой на художественного руководителя Театра сатиры Сергея Газарова.

- Мне позвонил Миша, сын Александра Анатольевича, он умер в больнице полчаса назад, - сказал Газаров. - Как и что будем делать, я пока не знаю.

Ширвиндт более 20 лет возглавлял Театр сатиры в качестве художественного руководителя, а в последнее время был его президентом. Массовому зрителю он известен по многочисленным ролям в кино и выступлениям на телевидении.

·Культура/Афиша

Любимому многими поколениями зрителей артисту было 89 лет. Он умер сегодня вечером в больнице.

В Москве на 90-м году жизни скончался народный артист РФ Александр Ширвиндт, сообщает ТАСС со ссылкой на художественного руководителя Театра сатиры Сергея Газарова.

- Мне позвонил Миша, сын Александра Анатольевича, он умер в больнице полчаса назад, - сказал Газаров. - Как и что будем делать, я пока не знаю.

Ширвиндт более 20 лет возглавлял Театр сатиры в качестве художественного руководителя, а в последнее время был его президентом. Массовому зрителю он известен по многочисленным ролям в кино и выступлениям на телевидении.