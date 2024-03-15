В течение всего матча омская команда навязывала «Динамо» борьбу, однако выиграть все же не получилось.

В течение всего матча омская команда навязывала «Динамо» борьбу, однако выиграть все же не получилось.

Сегодня в Москве прошла встреча двух аутсайдеров нынешнего чемпионата России по баскетболу в Премьер-лиге среди женщин. Омский «Нефтяник-Титан» гостил у местного «Динамо».

Равный статус и силы определили и рисунок всего поединка: первая четверть завершилась вничью – 13:13, и в дальнейшем команды продолжили «бодаться». Хозяйкам периодически удавалось убежать вперед на несколько очков, а омички этот разрыв всячески стремились сократить.

До поры до времени это удавалось, но с середины третьей четверти «Динамо» начало понемногу уходить вперед, и вскоре отрыв достигал отметки в «+10», а порой и выше.

В заключительном игровом отрезке хозяйкам паркета хватило созданного задела, чтобы довести встречу до победы – 78:64.

Следующий матч «Нефтяник-Титан» тоже проведет с «Динамо», но уже новосибирским. Встреча пройдет в Омске 19 марта.