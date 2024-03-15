Омск-Информ
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·Культура/Афиша

Чтобы стать счастливым обладателем билета на концерт звезды, необходимо прийти на избирательный участок завтра с 8 утра.

Завтра, 16 марта, с 8:00 утра на всех избирательных участках в Омске можно стать счастливым обладателем билета на концерт народного артиста России Стаса Михайлова. Условия простые:

- одним из первых прийти на избирательный участок;

- проголосовать;

- подойти к представителю организатора социальной акции «Выбирай Россию»;

- получить пригласительный билет.

Количество билетов на концерт ограничено, поэтому стоит поспешить. Выступление звезды пройдет 17 марта в спорткомплексе «Красная звезда». Начало в 17.00.

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·Культура/Афиша

Чтобы стать счастливым обладателем билета на концерт звезды, необходимо прийти на избирательный участок завтра с 8 утра.

Завтра, 16 марта, с 8:00 утра на всех избирательных участках в Омске можно стать счастливым обладателем билета на концерт народного артиста России Стаса Михайлова. Условия простые:

- одним из первых прийти на избирательный участок;

- проголосовать;

- подойти к представителю организатора социальной акции «Выбирай Россию»;

- получить пригласительный билет.

Количество билетов на концерт ограничено, поэтому стоит поспешить. Выступление звезды пройдет 17 марта в спорткомплексе «Красная звезда». Начало в 17.00.

3095