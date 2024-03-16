Омский губернатор рассказал артисту о работе фонда «Защитники Отечества». А специалисты организации признались, что песни музыканта их поддерживают.

Омский губернатор рассказал артисту о работе фонда «Защитники Отечества». А специалисты организации признались, что песни музыканта их поддерживают.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко и народный артист России Стас Михайлов побывали в фонде «Защитники Отечества». Здесь близкие участников специальной военной операции и демобилизованные по ранению военнослужащие безвозмездно помогают таким же, как они, людям совместно с координаторами центра и общественными организациями.

Артисту показали помещения фонда и рассказали о принципах работы организации. Специальный государственный фонд адресной помощи семьям погибших бойцов и ветеранам специальной военной операции создан по решению президента РФ Владимира Путина. Помимо регионального филиала в Омской области в каждом муниципальном районе работает свой координатор.

Виталий Хоценко отметил, что главная ценность фонда в людях: специалистах-координаторах, работающих здесь на постоянной основе, и волонтерах, которые сюда приходит по зову сердца.

– Мы все помогаем фронту, все работаем на победу: оборонно-промышленный комплекс и гуманитарные конвои. Все, что нужно для фронта, мы собираем и практически каждую неделю отправляем нашим ребятам, – рассказал Виталий Хоценко.

Стас Михайлов был тронут происходящим.

– Видно, какой большой потенциал у омичей: все работают вместе, все существует не для галочки. Мне понравилось, что люди в форме, которые приходят с СВО, с передовой, где они нас защищают, не брошены, – сказал артист.

Руководитель омского филиала государственного фонда «Защитники Отечества» Наталья Чайка поделилась, что песни Стаса Михайлова поддерживают жен участников СВО.

– Говорят, что в ожидании мужей, сыновей с фронта иногда хочется поплакать, что-то повспоминать, а ваши песни их поддерживают, – поделилась Наталья Чайка.

Такая искренняя благодарность окончательно растрогала певца.

– Вам огромное спасибо, что пригласили. Задача артистов наполнять сердца людей любовью. Это важно, – отметил Стас Михайлов.

Народный артист РФ в эти дни выступает в омском спорткомплексе «Красная звезда». Его концерты являются частью всероссийской акции «Крымская весна» в честь десятилетней годовщины возвращения Крыма в состав России, а также присоединения Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей.