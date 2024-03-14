Они поедут от «Красной звезды» по 10 маршрутам в разные концы города.
Зрителей фестиваля «Крымская весна» в Омске развезут по домам на 10 муниципальных автобусах. Их будут подавать к спорткомплексу «Красная звезда» к 19:10 15, 16 и 17 марта.
– Автобусы будут оснащены маршрутными указателями с информацией о направлении следования. Оплата проезда будет осуществляться по городскому тарифу, – сообщили в мэрии.
Будут работать следующие маршруты:
- № 14 – «Красная звезда» – поселок Мелиораторов;
- № 22 – «Красная звезда» – МСЧ-9;
- № 32 – «Красная звезда» – ул. Бархатовой;
- № 33 – «Красная звезда» – ул. Бархатовой;
- № 45 – «Красная звезда» – микрорайон «Амурский-2»;
- № 64 – «Красная звезда» – ул. Дергачева;
- № 69 – «Красная звезда» – ПО «Иртыш»;
- № 78 – «Красная звезда» – микрорайон «Рябиновка»;
- № 95 – «Красная звезда» – ул. Гашека;
- № 109 – «Красная звезда» – речной порт.
Напомним, в честь десятилетия воссоединения Крыма с Россией на «Красной звезде» будет выступать Стас Михайлов. Его концерты будут идти 15,16 и 17 марта с 18:00 до 19:30.