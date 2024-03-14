Омск-Информ
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·Общество

Певец отдаст свой голос на избирательном участке, который будет находиться в медицинском колледже.
Популярный артист Стас Михайлов будет голосовать на выборах президента в Омске. По информации портала Om1.ru, певец отдаст свой голос на избирательном участке, который будет находиться в медицинском колледже.
Отметим, что Михайлов будет выступать в Омске в дни выборов. Артист даст три концерта на «Красной звезде». Они пройдут 15, 16 и 17 марта с 18:00 до 19:30.
Билеты на мероприятие будут доступны нескольким категориям омичей.
·Общество

Певец отдаст свой голос на избирательном участке, который будет находиться в медицинском колледже.
Популярный артист Стас Михайлов будет голосовать на выборах президента в Омске. По информации портала Om1.ru, певец отдаст свой голос на избирательном участке, который будет находиться в медицинском колледже.
Отметим, что Михайлов будет выступать в Омске в дни выборов. Артист даст три концерта на «Красной звезде». Они пройдут 15, 16 и 17 марта с 18:00 до 19:30.
Билеты на мероприятие будут доступны нескольким категориям омичей.