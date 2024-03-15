Сначала певец проголосовал за будущего президента, а потом решил спеть.

Сначала певец проголосовал за будущего президента, а потом решил спеть.

Сегодня в Омск прилетел певец Стас Михайлов. Он посетил избирательный участок в медицинском колледже, где отдал свой голос одному из кандидатов в президенты.

После голосования артист решил исполнить свою знаменитую песню «Все для тебя». Ему подпевали артистки из ДК «Звездный» в ярких нарядах.

Напомним, что певец будет выступать в Омске три дня подряд. Его концерты пройдут на «Красной звезде» 15, 16 и 17 марта. Однако посетить мероприятие можно только по пригласительным.