Представители социальной сферы Омской области традиционно одни из самых активных участников голосования.

Представители социальной сферы Омской области традиционно одни из самых активных участников голосования.

С 15 по 17 марта, в дни выборов президента России, проходит Всероссийская акция «Всей семьей – на выборы». Мероприятие приурочено к стартовавшему Году семьи.

По условиям акции, нужно прийти семьей на избирательные участки, проголосовать и сделать общее семейное фото. Снимок опубликовать у себя на страницах социальных сетей с хештегом проекта #всейсемьей.

Всей семьей на выборы традиционно ходят работники социальной сферы Омской области. Это одни из самых активных участников голосования: с самого утра соцработники посетили избирательные участки и сделали общие семейные фотографии.

– Мы всей семьей обязательно участвуем в выборах всех уровней, стараемся прийти на участок вместе, с самого утра, – говорит специалист по социальной работе отделения профилактики комплексного центра «Пенаты» Ирина Прокофьева. – Так поступили и сегодня, когда стартовал период голосования, определяющий нашу дальнейшую жизнь на ближайшие шесть лет, – выборы президента России.

Праздничным и ответственным для своей семьи назвала день голосования начальник Полтавского отдела межрайонного управления министерства труда и социального развития Омской области № 2 Людмила Павлова.

– День голосования – это настоящее событие, которое объединяет несколько поколений нашей семьи, – поделилась Людмила.

Как отмечает заместитель председателя правительства Омской области, министр труда и социального развития Владимир Куприянов, когда на избирательный участок приходит проголосовать семья, поддерживается идея активного гражданского участия.

– Для детей и внуков это демонстрация важности вовлечения в процессы, определяющие дальнейшее будущее нашей страны и Омской области. Актуален и образовательный момент: выборы – отличный способ показать нашему подрастающему поколению, как работает политическая система, – говорит министр. – Это учит их ответственности и праву выбора, что является ключевым аспектом в воспитании осознанных граждан. Кроме того, как сказал президент, «мы – одна большая семья», поэтому голос каждого важен. Совместное участие в выборах закладывает замечательную традицию, которая обязательно будет способствовать сплочению членов семьи и в дальнейшем передаваться из поколения в поколение.

Победители акции примут участие в розыгрыше 100 000 семейных фотокниг. Также будут разыграны 2 000 сертификатов на покупки OZON. А каждая семья получит именной сертификат участника проекта, который можно будет использовать для портфолио.

Розыгрыш призов состоится 4 апреля. В те же сроки организаторы подведут итоги проекта «Всей семьей» и разыграют между финалистами 100 семейных путешествий.