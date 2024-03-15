Предприниматель два года не платил налоги и накопил задолженность на сумму 46 млн рублей. За это ему пришлось поплатиться.

Предприниматель два года не платил налоги и накопил задолженность на сумму 46 млн рублей. За это ему пришлось поплатиться.

В Омске завершили расследование уголовного дела в отношении генерального директора ООО «ТрансИнвестСтрой», который обвиняется по двум статьям – «Легализация денежных средств или иного имущества» и «Уклонение от уплаты налогов».

Как рассказали в пресс-службе СУ СК России по Омской области, предприниматель не платил налоги с 2017 по 2019 год. Таким образом, он накопил долг в размере 46,5 млн рублей. После этого руководитель, чтобы придать видимость правомерности распоряжения деньгами, которые были получены в результате уклонения от уплаты налогов, легализовал 9 млн рублей. Деньги он перевел через расчетные счета других организаций, делая вид, что оплатил аренду транспорта.

– По инициативе следствия в счет взыскания ущерба судом был наложен арест на имущество обвиняемого на общую сумму 43 млн рублей – дом и земельный участок в коттеджном поселке в селе Пушкино Омского района, грузовые автомобили, – добавили в ведомстве.

После составления обвинительного заключения уголовное дело направят в прокуратуру.