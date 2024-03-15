Победители второго розыгрыша были объявлены в прямом эфире 12 канала. Сегодня вечером разыграют квартиру, машину и миллион рублей.

Победители второго розыгрыша были объявлены в прямом эфире 12 канала. Сегодня вечером разыграют квартиру, машину и миллион рублей.

Сегодня в 15:30 прошел второй прямой эфир на 12 канале в рамках социальной акции «Выбирай Россию». С помощью генератора случайных чисел были объявлены номера купонов счастливчиков.

Если ваш купон оказался среди выигравших, приходите в здание, где располагается избирательный участок, к представителю организатора, у которого вы регистрировали ваш купон ранее. Там вам будет предоставлена информация о ваших дальнейших действиях.

Не пропустите следующий прямой эфир, который состоится на 12 канале в 21:00, именно там мы узнаем номер купона, обладатель которого станет миллионером, владельцем квартиры и машины. Если вы не смогли посмотреть трансляцию, не волнуйтесь! Заходите на сайт акции «Выбирай Россию» (https://vibirayrussia.ru/) и сверяйте номер своего купона.

Присоединяйтесь к тем, кто уже стал победителем, и не упустите свой шанс получить крутые подарки!

Для информации:

Акция проводится в рамках социального проекта «РОССИЯ – МОЯ СТРАНА». Период проведения акции с 22.01.2024 по 19.04.2024 регулируется ст. 1055 ГК РФ. Количество призов ограничено. Определение победителей осуществляется 15–17 марта 2024 г. Организатором акции является Омский фонд РСП. Подробная информация на сайте организаторов акции, а также на сайте 12 канала.

Если у вас остались вопросы, звоните по номеру обратной связи организатора 8 (901) 262-96-27.