Омск-Информ
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·Экономика/Бизнес

Такое звание омскому бизнесмену присвоил губернатор Виталий Хоценко.

Генеральный директор и учредитель ООО «Управляющая компания «Руском» Темури Латария стал заслуженным предпринимателем Омской области. Такое звание ему присвоил губернатора Виталий Хоценко. Соответствующее распоряжение уже подписано.

Латарию наградили за освоение и внедрение передовых технологий при осуществлении предпринимательской деятельности в сельскохозяйственной отрасли на территории Омской области.

Отметим, что Латария занимается бизнесом на территории региона с 1996 года. Сам он уроженец Грузии.

·Экономика/Бизнес

Такое звание омскому бизнесмену присвоил губернатор Виталий Хоценко.

Генеральный директор и учредитель ООО «Управляющая компания «Руском» Темури Латария стал заслуженным предпринимателем Омской области. Такое звание ему присвоил губернатора Виталий Хоценко. Соответствующее распоряжение уже подписано.

Латарию наградили за освоение и внедрение передовых технологий при осуществлении предпринимательской деятельности в сельскохозяйственной отрасли на территории Омской области.

Отметим, что Латария занимается бизнесом на территории региона с 1996 года. Сам он уроженец Грузии.