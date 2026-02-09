Бывший омский министр Эрлих возглавил птицефабрику

Он стал директором на недавно созданном предприятии.

В прошлый четверг, 5 февраля, в Омской области зарегистрировали ООО «Калачинская птицефабрика». По данным ЕГРЮЛ, директором организации в тот же день стал бывший министр сельского хозяйства Омской области Виталий Эрлих.

Птицефабрика зарегистрирована по адресу город Омск, 8-й Семиречинский переулок, 1, помещение 16. Учредителем является Темури Латария, также владеющий ООО «Руском Агро», ООО «Сибирские колбасы» и другими компаниями.

Напомним, Эрлих с 1995 года работал первым заместителем главы Полтавского района Омской области. В 1996 году стал главой района. В 2008 году возглавил управление дорожного хозяйства региона. С 2009 по 2012 год занимал должность министра строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области. В июне 2012 года его назначили министром сельского хозяйства и продовольствия региона. В начале 2016 года он возглавил тюменское ООО «Абсолют-Агро», учредителем которого также являлся Латария. В мае 2017 года Эрлих покинул эту должность. Сейчас Эрлиху 71 год.