Темури Латария продал птицефабрику, которая работала с 2021 года.

Омский предприниматель Темури Латария, который владеет группой компаний «Руском», продал птицефабрику в районом центре Голышманово Тюменской области, сообщает Ngs55. Покупателем стало ООО «АПК «Михайловский», которое входит в «Черкизово». Сделку одобрили в ФАС.

Птицефабрику ввели в эксплуатацию в 2021 году. На ней полностью автоматизированное производство, предназначенное для выращивания и переработки бройлеров. В птицефабрику входят семь площадок для выращивания, репродуктор, мясоперерабатывающее предприятие, комбикормовый завод и элеватор.

На птицефабрике работает более 1 тыс. человек. Мощность производства – 60 тыс. тонн мяса в живом весе.

Отметим, что «Руском» выпускает продукцию под брендами «Сибколбасы», «Богатство Сибири», «Инди», «Сибирская грядка» и другие.