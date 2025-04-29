Стоимость похищенного мяса составила 730 тыс. рублей.

Прокуратура Омского района предъявила обвинение группе злоумышленников, состоящей из четырех бывших сотрудников птицефабрики. Их обвиняют в краже мясной продукции, хищениях и покушении на грабеж.

Расследование установило, что работники птицефабрики в декабре 2024 года организовали хитрый заговор, чтобы похитить филе цыплят стоимостью свыше 730 тысяч рублей. Кладовщик умело создал излишки мяса весом более 2,6 тонны. Затем работники погрузили украденную продукцию в грузовой автомобиль предприятия, намереваясь тайно вывести его за пределы фабричной территории и разделить добычу между участниками банды.

Когда служащие охраны фабрики попытались остановить вывоз награбленного, один из преступников, управлявший грузовиком, грубо протаранил охранные ворота, пытаясь убежать. Второй участник группировки заблокировал служебный транспорт охраны другим транспортным средством, отвлекая преследователей.

Правоохранительные органы быстро среагировали на попытку кражи: экипаж патрульной службы Госавтоинспекции задержал водителя грузовика непосредственно при разгрузке украденного мяса.

Теперь материалы дела переданы в Омский районный суд, где фигуранты предстали перед судом по тяжким статьям Уголовного кодекса России. В зависимости от степени и роли в совершении преступлений они обвиняются по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному), ч. 3 ст. 30 – п. «а», «д» ч. 2 ст. 161 УК РФ (покушение на грабеж).