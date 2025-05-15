Вместо птицефабрики в Тюменской области Темури Латария построит такое же предприятие в Омской области.

Зарегистрированное в Тюменской области ООО «Руском», ранее принадлежавшее омскому предпринимателю Темури Латарии, начало процедуру объединения с липецким АО «Куриное царство». В результате этого слияния «Руском» прекратит свое существование как отдельная юридическая организация. Согласно данным из ЕГРЮЛ, реорганизация стартовала в феврале этого года.

В конце 2024 года Латария продал расположенную в Тюменской области птицефабрику, оформленную на ООО «Руском». Ее покупателем стал агрохолдинг «Михайловский», который владеет компанией «Куриное царство» и входит в состав группы «Черкизово» – одного из крупнейших производителей мяса в стране. Сумму сделки стороны не раскрыли.

В компании «Черкизово» уточнили, что завершить объединение «Рускома» и «Куриное царство» планируют в июне 2025 года. Несмотря на реорганизацию, продукция под брендом «Богатство Сибири. Бройлер» по-прежнему выпускается на фабрике в Тюменской области.

– В перспективе Группа «Черкизово» рассматривает возможность расширения производства, однако наша основная цель на этот год – интеграция актива и адаптация всех процессов к высоким стандартам нашей компании. В первую очередь мы намерены сфокусироваться на повышении эффективности действующего оборудования и качества выпускаемой продукции. Сейчас комплекс может производить 60 тысяч тонн куриного мяса в живом весе в год, – цитируют слова пресс-службы «РБК Омск».

Птицефабрика в Тюменской области начала работу в 2021 году. Как ранее сообщал Темури Латария, в ее строительство было вложено около 12 млрд рублей. В компании «Руском» отмечали, что это современное, полностью автоматизированное производство, где выращивают и перерабатывают мясо цыплят-бройлеров. Комплекс включает семь площадок для выращивания птицы, репродуктор, перерабатывающее предприятие, комбикормовый завод и элеватор.

Теперь «Руском» намерен построить птицефабрику в Калачинском районе Омской области. По словам министра сельского хозяйства региона Николая Дрофы, объемы производства на новом объекте планируются на том же уровне, что и на тюменском предприятии.