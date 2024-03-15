Номера купонов счастливчиков, которые получат по 100 000 рублей, были названы в эфире 12 канала.

Номера купонов счастливчиков, которые получат по 100 000 рублей, были названы в эфире 12 канала.

Сегодня, 15 марта, состоялся первый розыгрыш в рамках акции «Выбирай Россию»!, прямой эфир которой проходил на 12 канале. В 12:00 были объявлены номера купонов счастливчиков, которые получат по 100 000 рублей.

Если ваш купон оказался среди победных, приходите в здание, где располагается избирательный участок, к представителю организатора, у которого вы регистрировали ваш купон ранее. Там вам будет предоставлена информация о дальнейших действиях.

Не пропустите следующий прямой эфир, который состоится на 12 канале в 15:30. Если вы не смогли посмотреть трансляцию, не волнуйтесь! Заходите на сайт акции «Выбирай Россию»! ( https://vibirayrussia.ru/ ) и сверяйте номер своего купона.

Присоединяйтесь к тем, кто уже стал победителем, и не упустите свой шанс получить крутые призы!

Для информации:

Акция проводится в рамках социального проекта «РОССИЯ – МОЯ СТРАНА». Период проведения акции с 22.01.2024 по 19.04.2024 регулируется ст. 1055 ГК РФ. Количество призов ограничено. Определение победителей осуществляется 15–17 марта 2024 г. Организатором акции является Омский фонд РСП. Подробная информация на сайте организаторов акции, а также на сайте 12 канала.