Номера купонов счастливчиков, которые получат по 100 000 рублей, были названы в эфире 12 канала.
Сегодня, 15 марта, состоялся первый розыгрыш в рамках акции «Выбирай Россию»!, прямой эфир которой проходил на 12 канале. В 12:00 были объявлены номера купонов счастливчиков, которые получат по 100 000 рублей.
Если ваш купон оказался среди победных, приходите в здание, где располагается избирательный участок, к представителю организатора, у которого вы регистрировали ваш купон ранее. Там вам будет предоставлена информация о дальнейших действиях.
Не пропустите следующий прямой эфир, который состоится на 12 канале в 15:30. Если вы не смогли посмотреть трансляцию, не волнуйтесь! Заходите на сайт акции «Выбирай Россию»! (https://vibirayrussia.ru/) и сверяйте номер своего купона.
Присоединяйтесь к тем, кто уже стал победителем, и не упустите свой шанс получить крутые призы!
Для информации:
Акция проводится в рамках социального проекта «РОССИЯ – МОЯ СТРАНА». Период проведения акции с 22.01.2024 по 19.04.2024 регулируется ст. 1055 ГК РФ. Количество призов ограничено. Определение победителей осуществляется 15–17 марта 2024 г. Организатором акции является Омский фонд РСП. Подробная информация на сайте организаторов акции, а также на сайте 12 канала.
Если у вас остались вопросы, звоните по номеру обратной связи организатора 8 (901) 262-96-27.