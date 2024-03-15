Омская область оказалась на третьем месте среди других сибирских регионов по количеству экспортируемого варенья.

Омская область оказалась на третьем месте среди других сибирских регионов по количеству экспортируемого варенья.

В прошлом году компании Сибири экспортировали за границу 1 тыс. 143 тонны варенья и джема. Это превысило показатели предыдущего года на 38 %.

Сладкое лакомство направлялось в 21 страну, чаще всего в Казахстан, Монголию и Китай. За год выросло количество поставляемого за границу варенья из сосновых шишек.

– И в России, и за границей увеличивается спрос на натуральную качественную продукцию из сибирских ягод. Это сказывается на развитии местных предприятий и росте выпуска продукции, значительная часть которой не случайно маркируется приставкой «эко» – как безопасная для природы и потребителей, – отметил заместитель начальника Сибирского таможенного управления Дмитрий Колыханов.

Омская область оказалась на третьем месте среди других сибирских регионов по количеству экспортируемого варенья. Так, за год из региона вывезли 212 тонн лакомства. Первое и второе места заняли Новосибирская область (353 тонны) и Томская область (346,5 тонны).