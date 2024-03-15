Омич вместе с товарищем выпивали в общежитии и матерились. Комендант вызвала полицейских, но вахтовик не успокоился.
В Новом Уренгое будут судить жителя Омской области, которого обвиняют в применении насилия в отношении представителя власти.
Инцидент, из-за которого возбудили уголовное дело, произошел 9 декабря 2023 года в одном из общежитий Нового Уренгоя. Несмотря на строгий запрет, двое рабочих-вахтовиков выпивали, громко шумели и матерились. Комендант общежития сделала замечание мужчинам, но получила в ответ порцию отборного мата. Тогда женщина позвонила в полицию. Но сотрудников полиции омич встретил агрессивно и ударил одного из них кулаком в шею.
– В ходе следствия установлено, что житель Омской области, прибывший в Новый Уренгой на вахтовую смену, ранее неоднократно привлекался к уголовной и административной ответственности, – сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ямало-Ненецкому автономному округу.
Уголовное дело омича направлено в суд.