Мужчину остановили сотрудники ДПС и выяснили, что он пьяный. Когда на него начали составлять протокол, водитель решился на отчаянный поступок.

Мужчину остановили сотрудники ДПС и выяснили, что он пьяный. Когда на него начали составлять протокол, водитель решился на отчаянный поступок.

В Омской области вступил в силу приговор 46-летнему жителю Тары. Ранее он был признан виновным по двум статьям – «Управление транспортным средством в состоянии опьянения» и «Применение насилия в отношении представителя власти».

Как рассказали в пресс-службе областной прокуратуры, в середине июля прошлого года мужчина был за рулем в состоянии алкогольного опьянения и был остановлен сотрудниками ДПС. Когда у сельчанина решили проверить документы, выяснилось, что он уже был привлечен к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде. На водителя начали составлять протокол. Во время этого он достал из своей машины нож и стал угрожать полицейским. Чтобы утихомирить дебошира, стражам порядка пришлось применить оружие, выстрелив вверх.

Суд назначил мужчине наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы. Также он лишился водительских прав на 1,5 года. Кроме того, у дебошира конфисковали его автомобиль «Хонда» стоимостью 1 млн рублей, который он купил вместе со своей супругой в кредит. Однако такое решение Фемиды не понравилось жене тарчанина, и она решила подать апелляцию. Но суд оставил свой приговор без изменений.