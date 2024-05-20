Омск-Информ
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·Происшествия

Мужчина на лодке направлялся в соседний поселок, но неожиданно судно перевернулось и начало тонуть. Сельчанин попал под течение Ишима.

В Усть-Ишимском районе вблизи деревни Ашеваны полицейские спасли 46-летнего местного жителя, которого начало уносить течением разлившейся реки Ишим.

Сельчанин направлялся в соседний поселок Южный на металлической лодке без мотора. В какой-то момент судно перевернулось и начало тонуть. Мужчина стал кричать и звать на помощь. Это услышали дежурившие на берегу майор полиции Александр Федоров и капитан полиции Владислав Бондаренко.

– Быстро оценив ситуацию, полицейские скоординировали сельчанина о наличии вблизи него отмели – сам он из-за испуга не мог сориентироваться – и оттуда помогли ему выбраться на берег, – рассказали в пресс-службе УМВД России по Омской области.

Мужчине рекомендовали впредь быть осмотрительнее.

·Происшествия

Мужчина на лодке направлялся в соседний поселок, но неожиданно судно перевернулось и начало тонуть. Сельчанин попал под течение Ишима.

В Усть-Ишимском районе вблизи деревни Ашеваны полицейские спасли 46-летнего местного жителя, которого начало уносить течением разлившейся реки Ишим.

Сельчанин направлялся в соседний поселок Южный на металлической лодке без мотора. В какой-то момент судно перевернулось и начало тонуть. Мужчина стал кричать и звать на помощь. Это услышали дежурившие на берегу майор полиции Александр Федоров и капитан полиции Владислав Бондаренко.

– Быстро оценив ситуацию, полицейские скоординировали сельчанина о наличии вблизи него отмели – сам он из-за испуга не мог сориентироваться – и оттуда помогли ему выбраться на берег, – рассказали в пресс-службе УМВД России по Омской области.

Мужчине рекомендовали впредь быть осмотрительнее.