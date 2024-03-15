Руководитель компании «Закон и право» Виталий Торопов оказывает юридическую помощь всем нуждающимся в ней.

Руководитель компании «Закон и право» Виталий Торопов оказывает юридическую помощь всем нуждающимся в ней.

Мало кто знает, что в Омске и области существует центр юридической и социальной помощи тем, кто попал в трудную жизненную ситуацию. Несколько лет назад команда неравнодушных омичей создала целую систему такой поддержки всех, кто нуждается в ней.

Бесплатные юридические консультации на постоянной основе социально обделенным группам населения оказывает компания «Закон и право» Виталия Торопова. Но на этом помощь не заканчивается.

– Наши задачи и цели – поддерживать людей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Мы помогаем в гражданско-правовом поле бывшим заключенным, ветеранам боевых действий, многодетным, малоимущим, да и тем, кто волей судьбы оказался на улице, – говорит Виталий Торопов. – На сегодняшний день мы сотрудничаем с замечательными ребятами из «Дома помощи». И эта совместная работа дает хорошие плоды. Мы реализовываем различные развлекательные и просветительские проекты в социальных и образовательных учреждениях, а также в местах лишения свободы. Мы всем сердцем готовы помогать и неустанно повышать уровень знаний в юриспруденции тех, кто столкнулся с превратностями судьбы. За это отдельная благодарность руководству различных учреждений и УФСИН, которые оказывают нам содействие. Мы на этом не останавливаемся и хотим реализовать проекты в соседних регионах: в Алтайском крае, в Новосибирской, Тюменской и Курганской областях. Надеемся, что получится поработать.

По словам руководителя компании «Закон и право», примером такой работы могут служить концерты в местах лишения свободы, которые повышают духовно-патриотический настрой. На таких мероприятиях, помимо музыкальных номеров, заключенным предлагают повысить правовую грамотность, оказать помощь с оформлением документов, организацией проживания и с устройством на работу.

В 2024 году, в Год семьи, Виталий Торопов совместно с единомышленниками запустил проект «Надежда есть». Вместе они бесплатно помогают с восстановлением документов, оформлением прописки и юридическими консультациями. Компаньоны намерены продолжать помогать как можно большему количеству омичей с трудными судьбами. Поскольку считают это своим основным человеческим долгом. Представители компании «Закон и право» действуют по Конституции, провозгласившей Россию социальным государством, и поддерживают политику президента. Обращаться по телефону: 8-800-301-19-59.

ИП Торопов Виталий Александрович. Реклама