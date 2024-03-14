Это даст возможность омским предпринимателям делать больше инвестиций в технологические проекты. Решение было принято в городской «Точке кипения».

Это даст возможность омским предпринимателям делать больше инвестиций в технологические проекты. Решение было принято в городской «Точке кипения».

В Омске планируют создать клуб инвесторов. Это даст возможность предпринимателям делать инвестиции в технологические проекты. Такое решение приняли на Investment Club Show, которое прошло вчера, 13 марта, в городской «Точке кипения». Организаторами шоу стали городская «Точка кипения», клуб инвесторов и бизнес-ангелов Сибири, Урала и Дальнего Востока и союз организаций бизнес-ангелов СОБА. Среди участников мероприятия были инвесторы из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Челябинска.

– В Омске есть очень много проектов, которые отражают общемировые тренды – беспилотные системы, обеспечение безопасности данных, биотехнологии. Это мы видим в наших акселерационных программах. Мы рады, что появилось общество профессиональных инвесторов, которые могут поддерживать проекты омских инноваторов, – рассказала лидер городской «Точки кипения» Омск Полина Харламова.

По словам эксперта в области венчурных инвестиций Сергея Сухих, в этом году ожидается рост венчурных сделок со стартапами на ранних стадиях как в объеме, так и в количестве. Поэтому большую роль будут играть венчурные клубы.

– В прошлом году общий объем сборов по проектам инвестшоу составил 345 млн рублей в России. Мы ожидаем, что в 2024 году общий объем сбора по проектам, представленным на инвестиционном шоу, вырастет в два раза, – отметил венчурный инвестор и основатель клуба инвесторов и бизнес-ангелов Сибири, Урала и Дальнего Востока Андрей Заворин.

Кроме того, участники мероприятия обсудили цифровой рубль и его перспективы внедрения, а также познакомились со стратегией развития инвестиций в web 3.0.