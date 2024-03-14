Сейчас все эти автобусы обслуживает «ПП-8». Не исключено, что перевозчик не поменяется.

Сейчас все эти автобусы обслуживает «ПП-8». Не исключено, что перевозчик не поменяется.

Мэрия Омска ищет подрядчика, который осуществит перевозку по 8 муниципальным автобусным маршрутам, два из которых садовые. Так, в лот включены автобусы № 1 (Улица Бархатовой – ОНПЗ), № 14 (Поселок Мелиоратов – поселок Николаевка), № 22 (Улица Бархатовой – МСЧ-9), № 83 (Улица Стрельникова – Кирпичный завод), № 90 (Улица Бархатовой – поселок Солнечный) и садовые № 139 и № 178. Все они действуют на условиях регулируемого тарифа. На эти цели выделили 160 млн рублей.

Согласно документам, транспорт должен быть большого и среднего класса, а также работать на природном газе.

Сейчас перевозчиком на этих маршрутах является муниципальное «Пассажирское предприятие № 8». Возможно, оно и продолжит обслуживать маршруты, но не исключено, что заявится кто-то из серьезных частных перевозчиков.