Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Образование

В этот день состоится день открытых дверей для абитуриентов.
В паблике ОмГУ им. Ф. М. Достоевского появилась информация о дне открытых дверей, который пройдет в новом корпусе на Фрунзе. Старшеклассников ждут там с 13:00 31 марта.
– Посетите новый корпус ОмГУ первыми! Вас ждут знакомство с деканами факультетов, института СПО и студентами, презентация направлений подготовки ОмГУ, консультации приемной комиссии и незабываемые эмоции после посещения, – сообщили в вузе.
Официальное открытие нового главного корпуса ОмГУ должно было состояться 14 марта. Однако мероприятие перенесли на неопределенный срок из-за отмены визита министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова, который должен был там присутствовать. Когда теперь официально откроют новый корпус вуза, неизвестно.
·Образование

В этот день состоится день открытых дверей для абитуриентов.
В паблике ОмГУ им. Ф. М. Достоевского появилась информация о дне открытых дверей, который пройдет в новом корпусе на Фрунзе. Старшеклассников ждут там с 13:00 31 марта.
– Посетите новый корпус ОмГУ первыми! Вас ждут знакомство с деканами факультетов, института СПО и студентами, презентация направлений подготовки ОмГУ, консультации приемной комиссии и незабываемые эмоции после посещения, – сообщили в вузе.
Официальное открытие нового главного корпуса ОмГУ должно было состояться 14 марта. Однако мероприятие перенесли на неопределенный срок из-за отмены визита министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова, который должен был там присутствовать. Когда теперь официально откроют новый корпус вуза, неизвестно.