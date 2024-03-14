Педагоги прошли заочный этап, где их оценивали по видео. Теперь жюри пообщается с учителями лично.
В Омской области стартовал очный тур регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2024». Как сообщает пресс-служба регионального Минобразования, за звание лучшего поборются педагоги из 10 учебных заведений:
- Константин Белоусов (Азовская школа № 2);
- Лариса Горгуль (Павлоградский лицей имени Б. М. Катышева);
- Надежда Канунникова (Новопокровская школа Горьковского района);
- Динара Кожабаева (Розовская школа Русско-Полянского района);
- Наталья Козлова (Элитовская школа Москаленского района);
- Ольга Конышева (Степнинская школа Марьяновского района);
- Татьяна Панченко (гимназия № 9 Омска);
- Ксения Раст (Таврическая школа);
- Татьяна Слабоус (Желанновская школа Одесского района);
- Денис Сугоняк (Тарская гимназия № 1 имени А. М. Луппова).
Эти учителя уже прошли отбор из 35 кандидатов. Жюри оценивало их по видеозаписям уроков. После очного этапа пятерка лучших продолжит борьбу в финале.