После посещения здания, где располагается избирательный участок, заполнения и регистрации купона у представителя организатора нужно включить прямой эфир 12 канала в указанное время.

После посещения здания, где располагается избирательный участок, заполнения и регистрации купона у представителя организатора нужно включить прямой эфир 12 канала в указанное время.

Завтра в Омской области начинается уникальная социальная акция под названием «Выбирай Россию», которая продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Участие в ней дает шанс стать миллионером, обладателем квартиры или машины.

О подробностях участия в акции рассказала ведущая 12 канала Юлия Ковыршина:

– Как только вы посетили здание, где располагается избирательный участок, заполнили и зарегистрировали купон у представителя организатора, приходите домой и включайте прямой эфир 12 канала в указанное время.

Три раза в день – в 12:00, 15:30 и 21:00 – в прямом эфире 12 канала будут определяться номера счастливчиков с помощью генератора случайных чисел «Рандомус». Прямой эфир 12 канала также можно посмотреть на его сайте и в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». Присоединяйтесь к социальной акции «Выбирай Россию» – это ваш шанс изменить свою жизнь к лучшему!

Для информации: акция проводится в рамках социального проекта «Россия – моя страна». Период проведения акции с 22.01.2024 по 19.04.2024 регулируется ст. 1055 ГК РФ. Количество призов ограничено. Определение победителей пройдет 15–17 марта 2024 г. Организатором акции является Омский фонд РСП.

Подробную информацию можно узнать на сайте организаторов акции (vibirayrussia.ru), а также на сайте 12 канала (https://12-kanal.ru/).