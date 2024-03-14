Субсидии получат 37 муниципалитетов, которые по результатам кадастровых работ оформят в собственность газопроводы и сети ЖКХ, которые пока не оформлены.

Субсидии получат 37 муниципалитетов, которые по результатам кадастровых работ оформят в собственность газопроводы и сети ЖКХ, которые пока не оформлены.

Губернатор Виталий Хоценко принял решение выделить 10 млн рублей муниципалитетам для подготовки технической документации на сети ЖКХ. Эта сумма будет распределена среди 37 муниципальных образований региона. Соответствующее решение принято на заседании областного правительства.

Средства выделены в рамках областной подпрограммы «Управление общественными финансами и имуществом в Омской области». Целью выделения субсидий является поддержка органов местного самоуправления в субсидировании кадастровых работ для оформления в собственность муниципалитетов газопроводов и сетей ЖКХ, которые пока не были оформлены.

Субсидии предоставляются на условиях софинансирования по результатам отбора. Наибольшие планы по оформлению коммунальных сетей заявили органы местного самоуправления Омска, Марьяновского района, а также Москаленок, Исилькуля и Черлака. Всего в этом году планируется оформить техническую документацию на 379 объектов коммунальной инфраструктуры.

Омская область активно занимается выявлением и оформлением бесхозяйного имущества в муниципальную собственность. Мониторинг этого процесса осуществляется совместно с региональным Минэнерго. За последние два года в муниципальную собственность было оформлено 1676 инженерных сетей, включая газо-, тепло-, электро- и водоснабжение.