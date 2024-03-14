Компания «Газпром межрегионгаз Омск» активно работает по взысканию задолженности для улучшения платежной дисциплины потребителей.

Компания «Газпром межрегионгаз Омск» активно работает по взысканию задолженности для улучшения платежной дисциплины потребителей.

В результате претензионно-исковой работы за 2023 год в пользу «Газпром межрегионгаз Омск» с юридических и физических лиц взыскана просроченная задолженность за природный газ на общую сумму почти 2 млрд рублей, включая пени. Основанием для взыскания задолженности послужили 2391 исковое заявление и заявления о выдаче судебных приказов.

С юридических лиц, относящихся к категории теплоснабжающие организации, по решениям судов взыскана задолженность на сумму более 1,3 млрд рублей.

Физические лица до вынесения судебных решений погасили порядка 1,2 млн рублей долга, после – почти 11 млн рублей и около 6 млн взыскано Службой судебных приставов.

Для улучшения платёжной дисциплины и снижения просроченной задолженности за газ «Газпром межрегионгаз Омск» продолжает претензионно-исковую работу. За январь и февраль 2024 года в суды различных инстанций подано 372 исковых заявления о взыскании долгов за газ на сумму, превышающую 479 млн рублей.

Наша справка:

ООО «Газпром межрегионгаз Омск» входит в Группу «Газпром межрегионгаз». Компания осуществляет поставки природного газа всем категориям потребителей Омской области.