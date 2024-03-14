Омичей приглашают на масленичные гуляния со штурмом снежного городка и боями на мешках.
В воскресенье, 17 марта, с 13:00 до 15:00 в «Омской крепости» состоится военно-исторический фестиваль «Ермаковы игры – русские военные игры». В честь праздника Масленицы горожане смогут посмотреть на состязания и поучаствовать в народных развлечениях: «Царь горы» – штурм снежного городка, «Лодейня» – групповые бои на мешках, «Лучная перестрелка», «Стрельба из лука», «Ходули», «Скакалка», «Перетягивание каната» и «Фехтование».
– В завершении фестиваля по традиции сожгут соломенное чучело Масленицы. Вместе с этим чучелом наши предки будто прогоняли холода и накопившуюся усталость, а яркий костер олицетворял новую жизнь, тепло, призывал весну и солнце, – отметили в городской администрации.
На празднике омичей угостят солдатской кашей. Здесь же можно будет купить блины и горячий чай.