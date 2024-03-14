Об омиче боец из Казахстана также высказался почтительно и сравнил его с другой легендой бокса – Джорджем Форманом.

Об омиче боец из Казахстана также высказался почтительно и сравнил его с другой легендой бокса – Джорджем Форманом.

Будущий соперник омича Александра Шлеменко на RCC 19 казахстанский боец Куат Хамитов провел любопытную параллель между их предстоящим боем и боксерским поединком, состоявшимся полвека назад.

– Я рассматриваю бой против Шлеменко, как противостояние Мухаммеда Али и Джорджа Формана. В меня никто не верит, Шлеменко больше меня на 20–25 килограммов, у него нокаутирующая мощь, а я мелкий для этого веса. Это будет как «Грохот в джунглях», только «Грохот в Челябинске». Я иду против ветра, против толпы. Хочу доказать всем критикам, что они ошибались, когда ставили на Шлеменко, – заявил Хамитов.

Звезда ММА из Казахстана сказал, что Александр Шлеменко – это большое имя и признался, что раньше проигрывал из-за того, что никто из соперников его не волновал. А вот Шлеменко даже немного пугает, как в свое время Форман заставлял волноваться Али.

Поясним: название «Грохот в джунглях» получил боксерский поединок между Али и Форманом за звание чемпиона мира в тяжелом весе, прошедший 30 октября 1974 года в Киншасе, столице Заира (ныне – Демократическая Республика Конго). Бой между двумя легендами организовал еще один человек-легенда, но из мира боксерского промоушена – Дон Кинг. Встреча завершилась победой Али в восьмом раунде.

Ну а поединок между Шлеменко и Хамитовым, который станет главным на предстоящем RCC 19, состоится 4 мая в Челябинске.