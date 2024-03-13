Молодые люди 8 марта избили сверстника, жестоко его изнасиловали, а потом забрали у него деньги, часы и книги.

Молодые люди 8 марта избили сверстника, жестоко его изнасиловали, а потом забрали у него деньги, часы и книги.

В одном из общежитий Омского государственного технического университета произошел дикий случай. Двое студентов 8 марта изнасиловали своего однокурсника.

– Двое избили третьего, совершили сексуальное насилие с использованием бутылки и искусственного фаллоса, забрали деньги, наручные часы и три книги по военной подготовке, – приводит «РИА Новости» слова представителя силовых структур.

Уже возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера». Студентам предъявлено обвинение. Молодых людей отправили в СИЗО.