Омск-Информ
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·Общество

Крышу новой воздушной гавани предложили сделать в виде перьев. Так она сможет соединиться с окружающей природой.

Четвертую концепцию строительства аэропорта Омск-Федоровка на архитектурно-градостроительном совете представила «Студия 44». Авторы проекта хотят возвести аэропорт в форме крыла самолета. Предполагается, что архитектура будет жить вместе с окружающей природой.

Кроме того, архитекторы предложили выделить большую зону для парковки, также они хотят, чтобы в одном здании находились терминал, административная часть и грузовые отсеки. Крышу воздушной гавани планируют возвести в виде перьев.

Отметим, что в предыдущих концепциях авторы предложили установить солнечные панели, бассейны, каток и сделать воздушные ворота.

·Общество

Крышу новой воздушной гавани предложили сделать в виде перьев. Так она сможет соединиться с окружающей природой.

Четвертую концепцию строительства аэропорта Омск-Федоровка на архитектурно-градостроительном совете представила «Студия 44». Авторы проекта хотят возвести аэропорт в форме крыла самолета. Предполагается, что архитектура будет жить вместе с окружающей природой.

Кроме того, архитекторы предложили выделить большую зону для парковки, также они хотят, чтобы в одном здании находились терминал, административная часть и грузовые отсеки. Крышу воздушной гавани планируют возвести в виде перьев.

Отметим, что в предыдущих концепциях авторы предложили установить солнечные панели, бассейны, каток и сделать воздушные ворота.