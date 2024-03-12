На следующий день после вступления главы государства в должность в Госдуме рассмотрят вопрос о назначении премьер-министра.

На следующий день после вступления главы государства в должность в Госдуме рассмотрят вопрос о назначении премьер-министра.

Официальная церемония вступления в должность президента России кандидата, победившего на выборах главы государства, состоится 7 мая, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в Госдуме.

На следующий день после инаугурации в нижней палате российского парламента будет рассматриваться вопрос о назначении председателя правительства.

Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта.