Омск-Информ
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·Общество

В городе проведут торги на поиск арендатора для земельного участка, на котором возведут спортивный объект.
В Омске объявили аукцион о поиске арендодателя для земельного участка, который находится неподалеку от «Континента». Соответствующее распоряжение подписал мэр Сергей Шелест.
Общая площадь участка составляет 13 526 кв. м. Согласно документам, на земле можно построить здания для занятий спортом. Таким образом, на территории появится дворец спорта или стадион. Вид разрешенного использования участка – проведение спортивно-зрелищных мероприятий.
Кадастровая стоимость участка, предназначенного для аренды, составляет почти 10 млн рублей. На какой срок будет сдаваться земля и в какую цену она обойдется, еще неизвестно.
1603
·Общество

В городе проведут торги на поиск арендатора для земельного участка, на котором возведут спортивный объект.
В Омске объявили аукцион о поиске арендодателя для земельного участка, который находится неподалеку от «Континента». Соответствующее распоряжение подписал мэр Сергей Шелест.
Общая площадь участка составляет 13 526 кв. м. Согласно документам, на земле можно построить здания для занятий спортом. Таким образом, на территории появится дворец спорта или стадион. Вид разрешенного использования участка – проведение спортивно-зрелищных мероприятий.
Кадастровая стоимость участка, предназначенного для аренды, составляет почти 10 млн рублей. На какой срок будет сдаваться земля и в какую цену она обойдется, еще неизвестно.
1603