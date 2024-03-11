Омские баскетболистки проиграли титулованному сопернику, но временами показывали неплохую игру. А вот динамовки просто получали удовольствие.

Омские баскетболистки проиграли титулованному сопернику, но временами показывали неплохую игру. А вот динамовки просто получали удовольствие.

Омский «Нефтяник-Титан» после восьми поражений подряд сегодня сыграл дома против курского «Динамо». Каких-то иллюзий относительно исхода матча с титулованным соперником не было. Многочисленные болельщики просто хотели посмотреть на игру высококлассных мастеров.

Начав хорошо первую четверть благодаря 5 очкам Анны Пачуриной и «трехи» Марии Черепановой, игроки «Нефтяника» провалили ее концовку и ушли на первый перерыв, уступая 15 очков. Во втором отрезке матча преимущество «Динамо» достигло 25 очков, но в этот момент «волчицы» собрались и вновь сократили разницу до 15 пунктов. У курской команды по первой половине можно выделить габаритную американку Кайлу Торнтон.

А омская американка Катрина Мариа Парди в первой половине не набрала ни одного очка, зато в начале третьей четверти отметилась трехочковым попаданием и сократила разницу до 10 результативных баллов. К сожалению, больше Парди точных бросков не наносила, а «Нефтяник» больше на такое расстояние не приближался.

Более мастеровитые курянки постепенно увеличивали разрыв в счете, хотя постоянно грешили потерями и промахами. Но у «Нефтяника-Титана» ошибок было больше. В начале четвертой четверти омички набрали 8 очков подряд, но большего сделать не смогли. В итоге «Нефтяник-Титан» проиграл более титулованным соперницам со счетом 51:77 и потерпел девятое поражение подряд.

Лучший игрок в составе «Динамо» Александра Штанько призналась, что матч для ее команды получился легким.

- Наша цель была получить удовольствие от игры, - заявила баскетболистка.

Плюсы в сегодняшнем поражении нашла центровая «Нефтяника-Титана» Анна Пачурина, которая набрала 17 очков в матче.

- Где-то не выполнили те установки, которые должны были выполнять, где-то не справились в защите один на один. Не попали свои броски. Но отличительной особенностью этой игры стало то, что у команды был характер. Мы боролись, несмотря на то, что с самого начала игра была не в нашу пользу. Сегодня был момент, когда мы проигрывали много, но потом вернулись в игру, сократили отставание. Тогда был какой-то подъем, нашли в себе силы и проявили характер. Но, к сожалению, мастерство и уровень не позволил нам и дальше сократить разрыв и приблизиться в счете, - прокомментировала игру Пачурина. - У меня самой откуда-то взялись силы. Наверное, хорошо покушала, хорошо поспала.

Баскетболистка «Нефтяника-Титана» также посетовала, что в команде часто меняются легионеры, но приход Катрины Мари Парди вселяет оптимизм, хотя полного взаимодействия пока добиться не удалось.

- С химией в игре сложно. Всегда тяжело, когда приходит новый игрок. У нас это происходит на протяжении всего сезона, к тому же много травм. Химия выстраивается не за один день и даже не за один месяц. Видно, что Катрин вошла лучше, чем до этого легионеры. Она больше помогает нам и получает больше игрового времени. Думаю, если бы приехала она раньше, взаимодействие было бы намного лучше, - говорит Анна Пачурина.

Следующий матч «Нефтяник-Титан» проведет 15 марта в Москве против «Динамо». И лидер атак омской команды заверила, что черную серию омички прервут именно в столице.