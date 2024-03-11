Омск-Информ
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·Общество

Родственники не видели пожилого мужчину с прошлой среды. Для поисков набирают добровольцев.
В Омске пропал 62-летний Сергей Торлопов. Как сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт», его местонахождение неизвестно с 6 марта.
Приметы пропавшего: рост 165 см, нормальное телосложение, седые волосы, серо-зеленые глаза. Был одет в серую куртку, желто-зеленые камуфлированные штаны, светло-коричневые сапоги и черную кожаную кепку.
Тех, кто видел пенсионера, просят сообщить об этом по телефонам: 112 или 8-800-700-54-52. Для поисков также набирают добровольцев.
·Общество

Родственники не видели пожилого мужчину с прошлой среды. Для поисков набирают добровольцев.
В Омске пропал 62-летний Сергей Торлопов. Как сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт», его местонахождение неизвестно с 6 марта.
Приметы пропавшего: рост 165 см, нормальное телосложение, седые волосы, серо-зеленые глаза. Был одет в серую куртку, желто-зеленые камуфлированные штаны, светло-коричневые сапоги и черную кожаную кепку.
Тех, кто видел пенсионера, просят сообщить об этом по телефонам: 112 или 8-800-700-54-52. Для поисков также набирают добровольцев.