Поскольку интерес жителей Омской области к социальной акции растет, ее организаторы еще раз ответили на самые часто задаваемые вопросы.

Поскольку интерес жителей Омской области к социальной акции растет, ее организаторы еще раз ответили на самые часто задаваемые вопросы.

В прямом эфире 12 канала представитель организатора акции, член Общественной палаты Омской области Артем Коншу и ведущая канала Юлия Ковыршина рассказали о подробностях проведения социальной акции «Выбирай Россию». Они дали четкие ответы на наиболее часто встречающиеся вопросы омичей.

Сколько всего будет подарков для жителей Омской области?

– В общей сложности подготовлено 378 подарков, из которых 5 новых машин, 5 новых квартир, 5 спецпризов по миллиону рублей и 363 подарка по 100 тыс. рублей.

Где получить купон акции?

– Получить купон социальной акции «Выбирай Россию» можно у представителя организатора, который будет находиться в здании, где располагается избирательный участок. Жителям региона необходимо прийти, заявить о своем желании участвовать в акции, получить специальный купон и заполнить его.

Чем раньше я получу купон, тем больше шансов на успех?

– Сама система достаточно простая, у фонда заключен договор с генератором случайных чисел «Рандомус», поэтому чем раньше вы приходите в здание, где находится избирательный участок и получаете свой купон, тем раньше его уникальный идентификационный номер поступит в общую базу, – рассказал представитель организатора акции Артем Коншу.

Как узнать победил ли мой купон?

– В прямом эфире 12 канала три раза в день на протяжении трех дней можно будет узнать номера счастливчиков, – сообщила ведущая 12 канала Юлия Ковыршина.

Кто заплатит налоги за подарки? Как правильно заполнить купон? Где еще узнат,ь получу ли я подарок? В каком районе находится новая подарочная квартира? На эти и другие вопросы вы найдете ответ, посмотрев прямой эфир 12 канала.

Акция проводится в рамках социального проекта «Россия – моя страна». Период проведения акции с 22.01.2024 по 19.04.2024 регулируется ст. 1055 ГК РФ. Количество призов ограничено. Определение победителей осуществляется 15–17 марта 2024 года. Организатором акции является Омский фонд РСП. Подробная информация на сайте организаторов акции, а также на сайте 12 канала.