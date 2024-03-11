Кроме вишни в Омске распространены начинки из творога, мяса и сыра.

Кроме вишни в Омске распространены начинки из творога, мяса и сыра.

Аналитики «Яндекса» изучили поисковые запросы омичей и выяснили их предпочтения на Масленицу. Так, в Омске больше всего любят блины с вишней. Жители Казани предпочитают блины на катыке, а в Санкт-Петербурге – с грибами в сливках. Кроме вишни, в Омске распространены начинки из творога, мяса и сыра. Некоторые едят блины с икрой или печенью.

Омичи пекут блины не только на молоке, но и на кефире, воде, минералке и ряженке. Кроме пшеничной муки горожане используют рисовую, овсяную, гречневую или кукурузную. А готовить жители региона предпочитают на чугунных или алюминиевых сковородах.