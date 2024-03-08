Мы выяснили, в каких магазинах Омска можно купить самые недорогие продукты для блинов, а также сколько придется потратить на готовые «солнышки».

Мы выяснили, в каких магазинах Омска можно купить самые недорогие продукты для блинов, а также сколько придется потратить на готовые «солнышки».

В этом году масленичная неделя начнется 11 марта, а в воскресенье, 17-го, произойдет знаменитый бой весны с зимой. По времени это почти совпадает с весенним равноденствием. Да и, судя по прогнозу погоды, весна с плюсовыми температурами уже близко. Так что отмечаем Масленицу, сжигаем обрядовое чучело, печем блины, приближаем весну!

Блины, как известно, это не просто вкусная еда, они являются символом Солнца. Поэтому без блинов на Масленицу не обойтись. Во сколько же обойдется стопка «солнышек» домашнего приготовления омичам?

За основу мы взяли рецепт компании «Эвотор», которая просчитывает уровень продуктовой инфляции в разных регионах из года в год. Нам понадобятся: 1 литр молока, 300 гр. пшеничной муки (берем высшего сорта), 4 яйца (С1), 40 мл подсолнечного масла, 5 гр. дрожжей, 50 гр. сахара, 5 гр. соли. За этими продуктами мы отправились в популярные магазины у дома – «Магнит», «Пятерочку», «Ярче», а также заглянули в гипермаркет «Лента». Присматривались к минимальным ценникам. А также сверили предложения магазинов с данными регионального Минэкономики, которое выкладывает средние потребительские цены на социально значимые товары (данные за 26 февраля).

Таким образом, у нас получилось два варианта стоимости стопки блинов: для тех, кто покупает продукты эконом-сегмента, и по средним ценам в регионе.

Полный набор продуктов обойдется по минимальным ценам (из разных магазинов) в 366,5 рубля, а по средним в 431,5 рубля, правда, без учета стоимости дрожжей, они не входят в мониторинг Минэкономики.

Стоимость стопки блинов по минимуму омичи могут испечь, потратив 175 рублей. А по средним ценам – за 211,6 рубля. Разница составляет примерно 20 %. То есть при желании омичи могут экономить на продуктах, внимательнее присматриваясь к ценникам.

Омичи привыкли слушать и читать, что живут чуть ли не в продуктовом раю с самыми низкими ценами в Сибири. К сожалению, аналитики «Эвотора» не приводят данные по нашему региону. Зато есть «индекс блина» у соседей по федеральному округу. Так, в Красноярском крае стопка блинов стоит 185 рублей, в Иркутской области – 181 рубль.

Для сравнения, в Екатеринбурге стопка блинов обойдется в 154 рубля, а в Калининградской области – 168 рублей.

Самые дешевые блины в России – в Ставропольском крае – 119 рублей. Самые дорогие в ЯНАО – 253 рубля. В Москве – 227 рублей, Санкт-Петербурге – 201 рубль.

Понятно, что аналитики ориентируются по средним ценам, а не по акционным. Таким образом, омские 211,6 рубля за стопку блинов находятся где-то между Москвой и Питером.

По оценке аналитиков, продуктовая инфляция, основываясь на условном «индексе блина», составила за год в разных регионах от 11 до 17 процентов.

Конечно же, не все готовы стоять у плиты, да и не каждый умеет печь блины. Предложений приобрести готовые блины очень много. Заморозку можно найти в любом магазине. Блинчики промышленного производства, скорее всего, уступают тем, что с пылу с жару. Килограмм полуфабрикатов стоит в среднем 270–320 рублей. Речь о блинах без начинки.

Многие супер- и гипермаркеты, например, «Победа», «Лента» и другие, предлагают свежие блины собственного производства. Уровень цен сопоставимый с заморозкой – от 270 рублей за кг. Блинчики с маслом в «Сытной площади» стоят дороже – 423 рубля. Там же, с растительным маслом, – 324 рубля. Иной подход у «Провианта», блины с маслом доставят тепленькими домой, но стоят они уже 660 руб./кг.

Кстати, с древности сохранилась поговорка: «Все с себя заложи, а Масленицу проводи!». В язычестве же Масленица была началом нового года. Оттуда же убеждение: «Как новый год встретишь, так его и проведешь». Таким образом, скупиться точно не стоит. Но главное, проводить зиму и встретить весну с хорошим настроением. А еще масленичная неделя – отличный повод сходить друг к другу в гости, порадовать близких и друзей домашними вкусными «солнышками».