Житель региона лишился иномарки, потому что перестал платить кредиты и штрафы. Аналогичная ситуация произошла и с другой жительницей области.

Житель региона лишился иномарки, потому что перестал платить кредиты и штрафы. Аналогичная ситуация произошла и с другой жительницей области.

Судебные приставы Омской области используют приложение «Мобильный розыск» для поиска должников. Так, работники ведомства с помощью приложения выяснили, что собственник Мazda 3 имеет долг 1 млн рублей. Омич не оплачивал штрафы и кредиты.

– Длительное время автолюбитель избегал встреч с исполнителями власти, местонахождение неплательщика затруднительно было установить, поскольку он не проживал по месту регистрации, при этом гражданину на праве собственности принадлежал автомобиль Mazda 3 2007 года выпуска, – рассказали в УФССП по Омской области.

Приставы арестовали автомобиль мужчины, который будет продан в счет погашения задолженностей. Аналогичная ситуация произошла с владелицей авто Lifan, которая задолжала 108 тыс. рублей банку.

Машина женщины была арестована, но автолюбительница не захотела лишаться средства передвижения и сразу же погасила долг.